1)Реши задачу любым способом: У любителя головоломок спросили, сколько ему лет. Он ответил так: "Возьмите трижды мои годы через 3 года да отнимите трижды мои годы 3 года назад- у вас как раз получатся мои годы" Сколько же лет л...

Математика

1)Реши задачу любым способом: У любителя головоломок спросили, сколько ему лет. Он ответил так: "Возьмите трижды мои годы через 3 года да отнимите трижды мои годы 3 года назад- у вас как раз получатся мои годы" Сколько же лет любителю головоломок? 2) найди арифметическое решение задачи 3)Реши задачу алгебраически

Автор: Гость