1)Реши задачу любым способом: У любителя головоломок спросили, сколько ему лет. Он ответил так: "Возьмите трижды мои годы через 3 года да отнимите трижды мои годы 3 года назад- у вас как раз получатся мои годы" Сколько же лет л...

Математика
1)Реши задачу любым способом: У любителя головоломок спросили, сколько ему лет. Он ответил так: "Возьмите трижды мои годы через 3 года да отнимите трижды мои годы 3 года назад- у вас как раз получатся мои годы" Сколько же лет любителю головоломок? 2) найди арифметическое решение задачи 3)Реши задачу алгебраически
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 пусть сейчас любителю головоломок  х лет, тогда через  три года ему  будет (х + 3) лет, а три года назад — через (х -3). Составим  уравнение: 3*(х + 3) – 3*(х-3) = х, 3x+9-3x+9=x x=18 то есть сейчас  18 лет.
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