Ластик разобрать по составу
Русский язык
Ластик разобрать по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ласт - корень, ик - суффикс
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