Ластик разобрать по составу

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Ластик разобрать по составу
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ласт - корень, ик - суффикс
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