нащупать слабые места взрослых - смысл выражения
Литература
нащупать слабые места взрослых - смысл выражения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну я думаю это не приятные моменты их жизни например детство,может в этом периоде у них что то не получилось,не которые бояться поуков это тоже относится к слыбым местам,так же может человек не умеет спорить ,а ему предлогают спорить то он автоматически проспорит.
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