нащупать слабые места взрослых - смысл выражения

Гость: Гость:

ну я думаю это не приятные моменты их жизни например детство,может в этом периоде у них что то не получилось,не которые бояться поуков это тоже относится к слыбым местам,так же может человек не умеет спорить ,а ему предлогают спорить то он автоматически проспорит.