Винни-Пух, Пятачок, Тигруля и Крошка Ру летним днем отправились в поход на велосипедах. Велосипеды были двухколесные и трехколесные, всего было 10 колес. Сколько было трехколесных велосипедов?

Математика

Винни-Пух, Пятачок, Тигруля и Крошка Ру летним днем отправились в поход на велосипедах. Велосипеды были двухколесные и трехколесные, всего было 10 колес. Сколько было трехколесных велосипедов?

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