Винни-Пух, Пятачок, Тигруля и Крошка Ру летним днем отправились в поход на велосипедах. Велосипеды были двухколесные и трехколесные, всего было 10 колес. Сколько было трехколесных велосипедов?
Математика
Винни-Пух, Пятачок, Тигруля и Крошка Ру летним днем отправились в поход на велосипедах. Велосипеды были двухколесные и трехколесные, всего было 10 колес. Сколько было трехколесных велосипедов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
было 2 3-х колёсных велосипедов и 2 2-х колёсных 10 - 2=8 8-2=6 6:3=2 (трёх колёсных велосипедов)
Гость:
Всего 4 героя, значит 4 велосипеда 10-3-3=4 колеса 2 трёхколёсных 4-2-2=0 2 двухколёсных Ответ: 2 трёхколёсных велосипеда.
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