У томатов округлой формы доминирует над грушевидной,Красная окраска плодов доминирует над желтой,Растение с красными окружными плодами скрещено с желтыми и грушевидными плодами.В результате получено: 25% красные округлые 25% кр...
Биология
У томатов округлой формы доминирует над грушевидной,Красная окраска плодов доминирует над желтой,Растение с красными окружными плодами скрещено с желтыми и грушевидными плодами.В результате получено: 25% красные округлые 25% красные грушевидные 25% желтые округлые 25%желтые грушевидные т.е соотношение 1:1:1:1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: A- округла a - Грушевидна B - красная b - желтая Найти: генотип родителей. P: A?B? * aabb G: Aa, AB, aB, ab и ab F1: AaBb Aabb aaBb aabb Из этого делаем вывод, что родители были гетерозигтны (один) и гомозиготен по исследуемому признаку (AaBb и aabb)
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