уравнение решить 3tg(5П\6-2х)+\sqrt{3}=0
Алгебра
уравнение решить 3tg(5П\6-2х)+\sqrt{3}=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3tg(5pi/6 -2x)+√3=0 3tg(5pi/6 -2x)=-√3 tg(5pi/6 -2x)=-1/√3 5pi/6 -2x=arctg(-1/√3)+pi*n 5pi/6 -2x=5pi/6 +pi*n -2x=pi*n x=-pi*n/2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
Винни-Пух, Пятачок, Тигруля и Крошка Ру летним днем отправились в поход на велосипедах. Велосипеды были двухколесные и трехколесные, всего было 10...
Биология
У томатов округлой формы доминирует над грушевидной,Красная окраска плодов доминирует над желтой,Растение с красными окружными плодами скрещено с ж...