В правильной треугольной пирамиде боковая грань наклонена к плоскости под углом альфа. Расстояние от основания высоты пирамиды до ее апофемы равно l. Найдите: а) апофему пирамиды б) боковую поверхность пирамиды Будьте добры, с ...

Геометрия

В правильной треугольной пирамиде боковая грань наклонена к плоскости под углом альфа. Расстояние от основания высоты пирамиды до ее апофемы равно l. Найдите: а) апофему пирамиды б) боковую поверхность пирамиды Будьте добры, с чертежом, это очень важно, так как больше всего я нуждаюсь в том, чтобы понять задачу.

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