в 1 м^3 газа при температуре 20 содержится 2* 10^23 молекул. Определите давление газа

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в V=1 м^3 газа при температуре T=20 C = 293 K содержится N= 2* 10^23 молекул. Определите давление газа P по формуле Менделеева-Клайперона PV=vRT NA = 6,02214129(27)·1023 моль−1. R=8.31 Дж/моль К P=N/Na*RT/V= 2*10^23/6,022*10^23 *8.31*293/1 =808,6 Па =809 Па Ответ 808,6 Па или 809 Па