банка сока стоит 28 рублей. в воскресенье в магазине действует специальное предложение: заплатив за три банки, покупатель получает четыре ( одна банка в подарок). какое наибольшее количество банок такого сока можно получить на ...

Гость: Гость:

3 банки будут стоить 28*3=84 руб, а в воскреснье это 4 банки. 250/84=2.9........ нас интересует лишь целая часть, значит 2 пачки можно получить в подарок. 250-84*2=82 руб останется после покупки 6 пачек сока + 2 бесплатно итого 8 82/28=2........ нас интересует только целая часть, значит мы сможем купить еще 2 пачки. Итого 2 + 8=10 пачек. Ответ: 10 пачек сока