банка сока стоит 28 рублей. в воскресенье в магазине действует специальное предложение: заплатив за три банки, покупатель получает четыре ( одна банка в подарок). какое наибольшее количество банок такого сока можно получить на ...
Алгебра
банка сока стоит 28 рублей. в воскресенье в магазине действует специальное предложение: заплатив за три банки, покупатель получает четыре ( одна банка в подарок). какое наибольшее количество банок такого сока можно получить на 250 рублей в воскресенье?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 банки будут стоить 28*3=84 руб, а в воскреснье это 4 банки. 250/84=2.9........ нас интересует лишь целая часть, значит 2 пачки можно получить в подарок. 250-84*2=82 руб останется после покупки 6 пачек сока + 2 бесплатно итого 8 82/28=2........ нас интересует только целая часть, значит мы сможем купить еще 2 пачки. Итого 2 + 8=10 пачек. Ответ: 10 пачек сока
Гость:
3 б: 28*3=84 руб=4 б (в воскреснье) 250/84=2.9( 2 пачки можно получить в подарок) 250-84*2=82 руб(остаток) 6+2=8(купленные+бесплатные) 82/28=2(еще можно купить) 2 + 8=10 пачек. 10 пачек сока( всего)-ответ:10
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