m р-ра K2CO3= 120грамм Процентное содержание K2CO3= 60% Найти массу осадка. Ур-е реакции: K2CO3+BaCl2=... (доделать)
Химия
m р-ра K2CO3= 120грамм Процентное содержание K2CO3= 60% Найти массу осадка. Ур-е реакции: K2CO3+BaCl2=... (доделать)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: м р-ра(K2CO3)=120гр W=60% Найти: mв-ва Решение: mв-ва=W*mр-ра/100% mв-ва=60%*120гр/100%=72 Ответ:масса осадка 72 грамма Ур-е реакции: K2CO3+BaCl2=BaCO3+2KCl Надеюсь, я тебе помогла.
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