Напишите пожалуста уравнения реакции етой цепочки: натрій ацетат -- больше метан -- больше хлорометан -- больше етан-- больше етилен-- больше етанол-- больше бутадієн - 1,3

Химия

Напишите пожалуста уравнения реакции етой цепочки: натрій ацетат -- больше метан -- больше хлорометан -- больше етан-- больше етилен-- больше етанол-- больше бутадієн - 1,3

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