Напишите пожалуста уравнения реакции етой цепочки: натрій ацетат -- больше метан -- больше хлорометан -- больше етан-- больше етилен-- больше етанол-- больше бутадієн - 1,3
Химия
Напишите пожалуста уравнения реакции етой цепочки: натрій ацетат -- больше метан -- больше хлорометан -- больше етан-- больше етилен-- больше етанол-- больше бутадієн - 1,3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)CH₃COONa + NaOH --> CH₄ + Na₂CO₃ 2)СH₄+Cl₂=свет(hv)⇒CH₃Cl+HCl 3)2CH3Cl+2Na-->C2H6+2NaCl(реакция Вюрца) 4)C2H6 = C2H4 + H2 5)С2Н4 + Н2О = СН3-СН2ОН 6)2С2Н5ОН =t,ZnO(либо Al₂O₃)⇒ СН2=СН-СН=СН2 + Н2 + 2Н2О (реакция Лебедева путем одновременного дегидрирования и дегидратации этанола)
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