№1 ответить да или нет: социальные конфликты происходят между двумя группами; основу стратификации современного общества составляют мужчины и женщины; самый трудный случай - решение профессиональных конфликтов; №2 в структуре о...

География
№1 ответить да или нет: социальные конфликты происходят между двумя группами; основу стратификации современного общества составляют мужчины и женщины; самый трудный случай - решение профессиональных конфликтов; №2 в структуре общества социальные группы выделяют по различным основаниям. соотнести номера следующих примеров к соответствующим  буквам: 1)женщины, 2)автовладельцы, 3)инженеры, 4)христиане, 5)продавцы, 6)горожане, 7)дети, 8)потребители йогурта, 9)граждане государства, 10)любители кино, 11)австралийцы, 12)поклонники творчества певца, 13)вкладчики банка, 14)петербуржцы. Социальные группы: А)половозрастной(демографический)признак, Б)территориальный(поселенчиский)признак, В)профессиональный признак, Г)экономический признак, Д)политический признак, Е)культурный признак.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -да -нет -нет 2) 1а 2г 3в 4е 5в 6б 7а 8е 9б 10е 11б 12е 13г 14б
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