найди методом перебора множество пар (m, n)натуральных чисел, удовлетворяющих равенству: 5/m - n/3 = 1/2
Математика
найди методом перебора множество пар (m, n)натуральных чисел, удовлетворяющих равенству: 5/m - n/3 = 1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
перебором получаем m=6; n=1 других решений нет. 5/6-1/3=(5-2)/6=3/6=1/2
Гость:
5:6-1:3=3:6=1:2 :-знак дроби
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