 решите пожалуйста..очень,очень наадо((( прямая AB касается окружности с центром в точке О  и радиусом , равным 7 см ,в точке A.Найдите OB,если AB=24 см

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Обозначим точку пересечения прямой ОВ и окужности С а продолжение прямой ОВ до пересечения К, тогда по свойству касательной и секущей: BA^2 = BC*BK; BA^2 = BC(BC + 2r); BA^2 =BC(BC + 14); BC^2 + 14BC - BA = 0; BC = 18; BO = BC + r; BO = 18 + 7 = 25.