 решите пожалуйста..очень,очень наадо((( прямая AB касается окружности с центром в точке О  и радиусом , равным 7 см ,в точке A.Найдите OB,если AB=24 см

Геометрия
 решите пожалуйста..очень,очень наадо((( прямая AB касается окружности с центром в точке О  и радиусом , равным 7 см ,в точке A.Найдите OB,если AB=24 см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
соедини ОВ и получишь прямоугольныйтреугольник  вспомни Пифагора
Гость:
Обозначим точку пересечения  прямой ОВ и окужности С а продолжение прямой ОВ до пересечения К, тогда по свойству касательной и секущей: BA^2 = BC*BK;  BA^2 = BC(BC + 2r);  BA^2 =BC(BC + 14);  BC^2 + 14BC -  BA = 0; BC  = 18; BO = BC + r;  BO = 18 + 7 = 25.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравление 2,136:(1,9-х)=7,12  
Ответить
География
№1 ответить да или нет: социальные конфликты происходят между двумя группами; основу стратификации современного общества составляют мужчины и женщи...
Ответить
Математика
найди методом перебора множество пар (m, n)натуральных чисел, удовлетворяющих равенству: 5/m - n/3 = 1/2
Ответить
Математика
В цистерну через две трубы налили 2,28 т бензина. Через пеовую трубу поступало 3,6 т бензина в час, и она была открыта 0,4 ч. Через вторую трубу по...
Ответить
Химия
m р-ра K2CO3= 120грамм Процентное содержание K2CO3= 60% Найти массу осадка. Ур-е реакции: K2CO3+BaCl2=... (доделать)
Ответить