Решите уравление 2,136:(1,9-х)=7,12
Математика
Решите уравление 2,136:(1,9-х)=7,12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,136:(1,9-х)=7,12 2,136:7,12=1,9-х 0,3=1,9-х х=1,9-0,3 х=1,6
Гость:
2,136/(1,9-х)=7,12 2,136/7,12=1,9-х 0,3=1,9-х х=1,9-0,3 х=1,6
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