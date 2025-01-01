Саша сказал: "Мне будет n лет, когда пойдет n^2 год". В каком году родился Саша?
Математика
Саша сказал: "Мне будет n лет, когда пойдет n^2 год". В каком году родился Саша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будем считать, что Саша человек. И тогда больше 70 лет ему не будет. Значит время происходит в начале новой эры. И, поскольку нулевого года не было, то n^2 = n => n(n-1) = 0 Значит Саша либо не родился ещё, либо ему 1 год. Суровый человек, ему 1 год, а он уже разговаривает и спокойно владеет элементарной алгеброй, да ещё запутывает людей с помощью неё...
Гость:
1) 45 (наугад) в квадрате = 2025 2) 2025 - 45 = 1980 1) n = 45 Ответ: 1980 т.к 45² =2025, но 44² = 1936 (уже прошел), 46² = 2116 (по 100 лет люди обычно не живут) Значит 2025 - 45 = 1980. Саша родился в 1980 году.
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