Саша сказал: "Мне будет n лет, когда пойдет n^2 год". В каком году родился Саша?

Гость: Гость:

Будем считать, что Саша человек. И тогда больше 70 лет ему не будет. Значит время происходит в начале новой эры. И, поскольку нулевого года не было, то n^2 = n => n(n-1) = 0 Значит Саша либо не родился ещё, либо ему 1 год. Суровый человек, ему 1 год, а он уже разговаривает и спокойно владеет элементарной алгеброй, да ещё запутывает людей с помощью неё...