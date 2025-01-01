Саша сказал: "Мне будет n лет, когда пойдет n^2 год". В каком году родился Саша?

Математика
Саша сказал: "Мне будет n лет, когда пойдет n^2 год". В каком году родился Саша?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будем считать, что Саша человек. И тогда больше 70 лет ему не будет. Значит время происходит в начале новой эры. И, поскольку нулевого года не было, то  n^2 = n => n(n-1) = 0 Значит Саша либо не родился ещё, либо ему 1 год. Суровый человек, ему 1 год, а он уже разговаривает и спокойно владеет элементарной алгеброй, да ещё запутывает людей с помощью неё...
Гость:
  1) 45 (наугад) в квадрате = 2025 2) 2025 - 45 = 1980 1)  n = 45  Ответ: 1980      т.к  45² =2025,  но  44² = 1936  (уже прошел),  46² = 2116  (по 100 лет люди обычно не живут) Значит 2025 - 45 = 1980.  Саша родился  в 1980 году.  
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