Пружина динамометра под действием подвешенного к ней груза растянулась(дельта икс 1) на 0,50см.Если динамометр с этим грузом поднимать с ускорением, направленным вертикально вверх, модуль которого а=5м/c^2 то растяжение (дельта...

Физика
Пружина динамометра под действием подвешенного к ней груза растянулась(дельта икс 1) на 0,50см.Если динамометр с этим грузом поднимать с ускорением, направленным вертикально вверх, модуль которого а=5м/c^2 то растяжение (дельта икс 2) пружины равно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Составляем систему: [latex]\left \{{mg=k\Delta x_1}\atop{m(g-a)=k\Delta x_2}}[/latex]    2. Из первого уравнения выделим неизвестную Массу груза: [latex]m=\frac{k\Delta x_1}{g}[/latex]    3. Подставляем во второе уравнение: [latex]\frac{k\Delta x_1}{g}\cdot(g-a)=k\Delta x_2[/latex]   4. Сокращаем "k": [latex]\frac{\Delta x_1\cdot(g-a)}{g}=\Delta x_2[/latex]   5. Подставляем значения, получаем ответ: [latex]\Delta x_2=\frac{0.005m\cdot5\frac{m}{c^2}}{10\frac{m}{c^2}}=0.0025\ (m)[/latex]   --- Ответ: 0.0025 м = 0,25 см.
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