Пружина динамометра под действием подвешенного к ней груза растянулась(дельта икс 1) на 0,50см.Если динамометр с этим грузом поднимать с ускорением, направленным вертикально вверх, модуль которого а=5м/c^2 то растяжение (дельта...

Физика

Пружина динамометра под действием подвешенного к ней груза растянулась(дельта икс 1) на 0,50см.Если динамометр с этим грузом поднимать с ускорением, направленным вертикально вверх, модуль которого а=5м/c^2 то растяжение (дельта икс 2) пружины равно

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