на изготовление 9 деталей первый рабочий тратит на 8 часов меньше,чем второй рабочий на изготовление 45 таких же деталей. известно, что первый рабочий за час делает на 4 детали больше, чем второй. сколько деталей за час делает ...

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на изготовление 9 деталей первый рабочий тратит на 8 часов меньше,чем второй рабочий на изготовление 45 таких же деталей. известно, что первый рабочий за час делает на 4 детали больше, чем второй. сколько деталей за час делает второй рабочий?

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