на изготовление 9 деталей первый рабочий тратит на 8 часов меньше,чем второй рабочий на изготовление 45 таких же деталей. известно, что первый рабочий за час делает на 4 детали больше, чем второй. сколько деталей за час делает ...
Алгебра
на изготовление 9 деталей первый рабочий тратит на 8 часов меньше,чем второй рабочий на изготовление 45 таких же деталей. известно, что первый рабочий за час делает на 4 детали больше, чем второй. сколько деталей за час делает второй рабочий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
р1 - производительность 1 рабочего. р2 - производительность 2 рабочего. t - время первого рабочего. р1t=6 р2(t+8)=45 р1=р2+4 Подставим третее уравнение в первое: (р2+4)t=6 t=6/(р2+4) Теперь подставляем полученное t во второе уравнение: р2(6/(р2+4)+8)=45 6р2+8р2^2+32р2=45р2+180 8р2^2-7р2-180=0 р2=(7(+-)корень квадратный из(49-4*8*(-180))/16 р2=(7+-76)/16=5,2 Ответ: 5,2 деталей второй рабочий делает в час.
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