В древнем Египте кошка была признана священным животным. Кошек с роскошью хоронили, устанавливали им памятники. Учёные считают, что такое почитание кошки носило не мистический, а практический характер. Почему?

Українська література

В древнем Египте кошка была признана священным животным. Кошек с роскошью хоронили, устанавливали им памятники. Учёные считают, что такое почитание кошки носило не мистический, а практический характер. Почему?

Автор: Гость