В древнем Египте кошка была признана священным животным. Кошек с роскошью хоронили, устанавливали им памятники. Учёные считают, что такое почитание кошки носило не мистический, а практический характер. Почему?
Українська література
В древнем Египте кошка была признана священным животным. Кошек с роскошью хоронили, устанавливали им памятники. Учёные считают, что такое почитание кошки носило не мистический, а практический характер. Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошки очищали жилища египтян от крыс и мышей! Они их вылавливали! Это и заслужило почтение у египтян!
Гость:
Кошка это животное которое первое пришло к людям.Кошки очень умные по этому они могут в некоторых вещах помочь. Кошки ловили разных мелких грызунов и насекомых.
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