в первый день было продано 60% завезенной в магазин ткани,во второй-35% оставшейся, а в третий_остальные 78м. сколько метров ткани было завезено в магазин?
Математика
в первый день было продано 60% завезенной в магазин ткани,во второй-35% оставшейся, а в третий_остальные 78м. сколько метров ткани было завезено в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После продажи 60%, что составляет 0,6 ткани, осталось 0,4. во второй день 35% от оставшейся это 0,4 * 0, 35 = 0,14 ещё продали, тогда остаётся на третий день: 1 - (0,6 + 0,14) = 0,26 ткани, что составляет 78 метров Пропорция: 0,26 - 78м 1 - х х = 78:0,26 = 300 м Ответ: Было завезено 300 метров ткани
Гость:
ЗАВЕЗЕНО Х м. ПРОДАНО В 1-ЫЙ ДЕНЬ Х-0.6Х=0.4Х ПРОДАНО ВО 2-ОЙ ДЕНЬ 0.4Х*0.35=0.14Х 1)х=0.6х+0.14х+78 х-0.6х-0.14х=78 0.26х=78 х=78:0.26 х=300м-всего завезли.
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