в первый день было продано 60% завезенной в магазин ткани,во второй-35% оставшейся, а в третий_остальные 78м. сколько метров ткани было завезено в магазин?

Гость: Гость:

После продажи 60%, что составляет 0,6 ткани, осталось 0,4. во второй день 35% от оставшейся это 0,4 * 0, 35 = 0,14 ещё продали, тогда остаётся на третий день: 1 - (0,6 + 0,14) = 0,26 ткани, что составляет 78 метров Пропорция: 0,26 - 78м 1 - х х = 78:0,26 = 300 м Ответ: Было завезено 300 метров ткани