На какой глубине в пресной воде давление в три раза больше атмосферного, которое равно 765 мм.рт.ст.? Объясните плиз как решить, никак не могу понять=(
Физика
На какой глубине в пресной воде давление в три раза больше атмосферного, которое равно 765 мм.рт.ст.? Объясните плиз как решить, никак не могу понять=(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
765 мл. ртутного столба - это 1 атмосфера. В пресной воде давление повышается на 1 атмосферу на каждые 10 м. Значит, давление в 3 атмосферы будет на глубине 30 м.
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