На какой глубине в пресной воде давление в три раза больше атмосферного, которое равно 765 мм.рт.ст.?  Объясните плиз как решить, никак не могу понять=(

Физика
На какой глубине в пресной воде давление в три раза больше атмосферного, которое равно 765 мм.рт.ст.?  Объясните плиз как решить, никак не могу понять=(
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
765 мл. ртутного столба - это 1 атмосфера. В пресной воде давление повышается на 1 атмосферу на каждые 10 м. Значит, давление в 3 атмосферы будет на глубине 30 м.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
1.К органам местного самоуправления относят 1) собрание представителей   3)сельское поселение 2)городское поселение           4)городской округ   2...
Ответить
География
какая самая маленькая птичка, живущая в нашей стране, весит 4-5 г, а съедает больше килограмма
Ответить
Математика
в первый день было продано 60% завезенной в магазин ткани,во второй-35% оставшейся, а в третий_остальные 78м. сколько метров ткани было завезено в ...
Ответить
Українська література
В древнем Египте кошка была признана священным животным. Кошек с роскошью хоронили, устанавливали им памятники. Учёные считают, что такое почитание...
Ответить
Алгебра
на изготовление 9 деталей первый рабочий тратит на 8 часов меньше,чем второй рабочий на изготовление 45 таких же деталей. известно, что первый рабо...
Ответить