1.К органам местного самоуправления относят 1) собрание представителей 3)сельское поселение 2)городское поселение 4)городской округ 2.Верны ли следующие суждения ? а. инициатива рефендума может исходить только от ...

География

1.К органам местного самоуправления относят 1) собрание представителей 3)сельское поселение 2)городское поселение 4)городской округ 2.Верны ли следующие суждения ? а. инициатива рефендума может исходить только от главы государства. б.в РФ на рефендум нельзя выносить вопрос о продлении срока полномочий призедента. 3.Предположите почему рефендумы не могут проводиться в условиях военного или чрезвычайного положения.

Автор: Гость