1.К органам местного самоуправления относят 1) собрание представителей 3)сельское поселение 2)городское поселение 4)городской округ 2.Верны ли следующие суждения ? а. инициатива рефендума может исходить только от ...
География
1.К органам местного самоуправления относят 1) собрание представителей 3)сельское поселение 2)городское поселение 4)городской округ 2.Верны ли следующие суждения ? а. инициатива рефендума может исходить только от главы государства. б.в РФ на рефендум нельзя выносить вопрос о продлении срока полномочий призедента. 3.Предположите почему рефендумы не могут проводиться в условиях военного или чрезвычайного положения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-1 2)-1 3)Во время чрезвычайного положения ограничиваются гражданские права людей.
Гость:
1)1 2)верно только б 3)по кРФ, и по новым добавлениям,референдумы не могут проводиться в военных условиях и чп.
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