какие закономерности можно установить в смене природных зон урала
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какие закономерности можно установить в смене природных зон урала
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Смена природных зон, как известно, происходит не только на равнинах, но и в горах — от подножия к их вершинам. С высотой понижается температура, давление, до определенной высоты увеличивается количество осадков, изменяются условия освещенности. В связи с изменениями климатических условий происходит изменение природных зон. Но в отличие от равнин, в горах эта смена происходит от подножия к вершине. Сменяющие одна другую зоны как бы опоясывают горы на разных высотах, поэтому их называют высотными поясами. Смена высотных поясов в горах происходит значительно быстрее, чем смена зон на равнинах. Первый (нижний) высотный пояс гор всегда соответствует природной зоне, в которой находится гора. Например: Приполярный Урал находится в зоне тайги. У его подножия, первым поясом будет горная тайга, а по мере восхождения на вершину мы обнаружим следующие высотные пояса — лесотундра, горная тундра, арктические пустыни. Чередование природных зон в горах называется высотной поясностью или высотной зональностью. От географической широты зависит смена дня и ночи, сезонные изменения. Если гора находится близ полюса, там имеется полярный день и полярная ночь, продолжительная зима и короткое холодное лето. В горах вблизи экватора день всегда равен ночи, сезонные изменения отсутствуют.
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