Основание прямой призмы-ромб с острым углом 60градусов.Боковое ребро призмы равно 10 см , а площадь боковой поверхности-240см в квадрате. Найти площадь сечения призмы, проходящего через боковое ребро и меньшую диагональ основания.
Геометрия
Основание прямой призмы-ромб с острым углом 60градусов.Боковое ребро призмы равно 10 см , а площадь боковой поверхности-240см в квадрате. Найти площадь сечения призмы, проходящего через боковое ребро и меньшую диагональ основания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S бок = 240см², так как все ,боковые грани равны..то S 1 = 240/4 = 60 см² отметим сторону основания за "х" S1 =60 = x*10 , x = 6 проведем меньшую диагональ ромба: получается треугольник..с двумя сторонами по 6 см и угла между ними в 60 градусов..получается равносторонний треугольник значит м.диагональ тоже равна 6 см тогда S сечения = 6 * 10 = 60 см²
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