Умоляю... помогите Человек стоит на неподвижной горизонтальной скамье жуковского на расстоянии 60 см от оси вращения и бросает мяч массой 0,3 кг в горизонтальном направлении. После этого скамейка начала вращаться с угловой скор...

Физика

Умоляю... помогите Человек стоит на неподвижной горизонтальной скамье жуковского на расстоянии 60 см от оси вращения и бросает мяч массой 0,3 кг в горизонтальном направлении. После этого скамейка начала вращаться с угловой скоростью 1 с(в минус 1). Момент инерции человека и скамейки 6 кг*м^2. Определить скорость движения мяча относительно неподвижного наблюдателя

Автор: Гость