Умоляю... помогите Человек стоит на неподвижной горизонтальной скамье жуковского на расстоянии 60 см от оси вращения и бросает мяч массой 0,3 кг в горизонтальном направлении. После этого скамейка начала вращаться с угловой скор...
Физика
Умоляю... помогите Человек стоит на неподвижной горизонтальной скамье жуковского на расстоянии 60 см от оси вращения и бросает мяч массой 0,3 кг в горизонтальном направлении. После этого скамейка начала вращаться с угловой скоростью 1 с(в минус 1). Момент инерции человека и скамейки 6 кг*м^2. Определить скорость движения мяча относительно неподвижного наблюдателя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
момент импульса мяча, при вращении с человеком равен L=ω·I, где ω-угловая скорость, а I -момент инерции С другой стороны после броска мяч стал обладать импульсом р=mV L=pR=mVR, приравняем и выразим скорость ωI=mVR V=ωI/mR, осталось подставить и сосчитать
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