У овса цвет зёрен определяется двумя парами неаллельных несцепленных генов. Один доминантный ген (А) определяет черный цвет, другой доминантный ген (В)-серый цвет. Ген черного цвета подавляет ген серого цвета. Оба рецессивных а...

Биология

У овса цвет зёрен определяется двумя парами неаллельных несцепленных генов. Один доминантный ген (А) определяет черный цвет, другой доминантный ген (В)-серый цвет. Ген черного цвета подавляет ген серого цвета. Оба рецессивных аллеля определяют белый цвет зёрен. При опылении дигетерозиготных организмов в потомстве оказались растения с черными, серыми и белыми зернами. Определить генотипы родительских организмов и фенотипическое соотношение в потомстве.

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