У овса цвет зёрен определяется двумя парами неаллельных несцепленных генов. Один доминантный ген (А) определяет черный цвет, другой доминантный ген (В)-серый цвет. Ген черного цвета подавляет ген серого цвета. Оба рецессивных а...
Биология
У овса цвет зёрен определяется двумя парами неаллельных несцепленных генов. Один доминантный ген (А) определяет черный цвет, другой доминантный ген (В)-серый цвет. Ген черного цвета подавляет ген серого цвета. Оба рецессивных аллеля определяют белый цвет зёрен. При опылении дигетерозиготных организмов в потомстве оказались растения с черными, серыми и белыми зернами. Определить генотипы родительских организмов и фенотипическое соотношение в потомстве.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там получаются вот такие генотипы потомков :ААВВ, ААВв, АаВВ, АаВв, АаВв, Аавв, ааВв, аавв, ААВв, ААвв,АаВв, аАвв, АаВВ, АаВв, ааВВ, ааВв. А родители, если в задаче сказано, что они дигетерозиготны, значит это : АаВв.
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