В цепь последовательно включены два резистора, сопротивление одного из которых 25 Ом, а другого неизвестно. Напряжения на резисторах равны 75 и 225 В соответственно. Найти сопротивление второго резистора.

Физика

В цепь последовательно включены два резистора, сопротивление одного из которых 25 Ом, а другого неизвестно. Напряжения на резисторах равны 75 и 225 В соответственно. Найти сопротивление второго резистора.

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