В цепь последовательно включены два резистора, сопротивление одного из которых 25 Ом, а другого неизвестно. Напряжения на резисторах равны 75 и 225 В соответственно. Найти сопротивление второго резистора.

Физика
В цепь последовательно включены два резистора, сопротивление одного из которых 25 Ом, а другого неизвестно. Напряжения на резисторах равны 75 и 225 В соответственно. Найти сопротивление второго резистора.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=U/Y     Y1=Y2=Y Y=U/R Y=75 В/25 Ом = 3 А R2= 225 В/3 А = 75 Ом Ответ: 75 Ом
Гость:
R1-25 om U1-75 B U2-225 B R2-? решение:  I1=U1/R1=75/25=3A R2=U2/I1=225/3=75 om Ответ: 75 Ом
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