В геометрической прогрессии первый член равен корень из 2, а седьмойкорень из 128. Найдите восьмой член!
Математика
В геометрической прогрессии первый член равен корень из 2, а седьмойкорень из 128. Найдите восьмой член!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
bn=b1 *q^(n-1) b1=(2) В скобках буду писать корень b7=b1*q^6 (128)=(2)*q^6 q^6=(128)/(2) q^6=(64) q=(2) b8=b7*q b8=(128) * (2) b8=(256)=16 Ответ: b8=16
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