сочинение на тему книга наш друг и советник

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Книга- источник знаний! Это высказывание не просто фраза, а почти философия! Сейчас мы располагаем несомненным конкурентом книги - компьютером. Но не сразу мы в жизни учимся пользоваться им. Сначала была Книга. Первые свои знания мы получаем из книг. Что такое хорошо и Что такое плохо, русские народные сказки, букварь - это начало наших знаний о мире. Дальше мы понимаем, что из книг мы получаем достоверную информацию, что не всегда гарантирует интернет. Учебники, словари, энциклопедии помогают нам ориентироваться в потоке информации, нужной для обучения. Дальше начинается удовольствие от прочтения художественной литературы, причем многие книги становятся нашими любимыми и мы перечитываем их время от времени. Мы берем оттуда не только знания, но и модели поведения. Причем книга, прочитанная год назад, через год может раскрыть совсем другие грани своего содержания, так взрослея, мы читаем одну и ту же книгу под разным углом зрения. Книга молчалива, она лучший собеседник - слушая нас, она тихо и ненавязчиво высказавает свое мнение, к которому мы можем прислушаться, или сделать по-своему. И если мы внимательные читатели - то книга станет нашим другом, если вдумчивые - то советчиком.