Здравствуйте, помогите мне решить домашнее задние по математике. И пишите пожалуйста правильные ответы!!! (это дробь результаты сверху и снизу надо разделить!) (4590 : 15 - 576 :48) ∙ 350 - 75019 ______...

Математика

Здравствуйте, помогите мне решить домашнее задние по математике. И пишите пожалуйста правильные ответы!!! (это дробь результаты сверху и снизу надо разделить!) (4590 : 15 - 576 :48) ∙ 350 - 75019 _____________________________ 38736 : (500000 - 499193)

Автор: Гость