Здравствуйте, помогите мне решить домашнее задние по математике. И пишите пожалуйста правильные ответы!!! (это дробь результаты сверху и снизу надо разделить!) (4590 : 15 - 576 :48) ∙ 350 - 75019 ______...
Математика
Здравствуйте, помогите мне решить домашнее задние по математике. И пишите пожалуйста правильные ответы!!! (это дробь результаты сверху и снизу надо разделить!) (4590 : 15 - 576 :48) ∙ 350 - 75019 _____________________________ 38736 : (500000 - 499193)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(306-12)*350 - 75019 294*350-75019 102900 - 75019 27881 __________________ = _______________ = _______________ = ______ = 580 38736 : 807 48 48 48 вроде бы так)
Гость:
1)(посчитаем числитель(выражение сверху)) (4590:15-576:48)∙350-75019=350(306-12)-75019=350*289-75019=102900-75019=27881 2)посчитаем знаменатель(выражение снизу) 38736:(500000-499193)=38736:807=48 3)разделим числитель на знаменатель 27881/48=580 остаток 41=или=580.854167
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