ПАМАГИТЕ ПЛИЗ!!!!! Оцените социальную политику Александра 3 (1845-1894)
Обществознание
ПАМАГИТЕ ПЛИЗ!!!!! Оцените социальную политику Александра 3 (1845-1894)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главнейшая заслуга императора Александра III в том, что он процарствовал 13 лет мирно, не имея ни одной войны..., но он дал России эти 13 лет мира и спокойствия не уступками, а справедливой и непоколебимой твердостью. Он сумел внушить за границей уверенность, с одной стороны, в том, что он не поступит несправедливо по отношению к кому бы то ни было, не пожелает никаких захватов; все были покойны, что он не затеет никакой авантюры. Его царствование не нуждалось в лаврах; у него не было самолюбия правителей, желающих побед посредством горя своих подданных для того, чтобы украсить страницы своего царствования. Но об императоре Александре III все знали, что, не желая никаких завоеваний, приобретений, никаких военных лавров, император никогда, ни в коем случае не поступится честью и достоинством вверенной ему Богом России...
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