Какова сила давления воздуха на поверхность стола ,длина которого 1,5м , ширина 80см, если атмосферное давление 760 мм рт. ст. ?

Физика

Какова сила давления воздуха на поверхность стола ,длина которого 1,5м , ширина 80см, если атмосферное давление 760 мм рт. ст. ?

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