Какова сила давления воздуха на поверхность стола ,длина которого 1,5м , ширина 80см, если атмосферное давление 760 мм рт. ст. ?
Физика
Какова сила давления воздуха на поверхность стола ,длина которого 1,5м , ширина 80см, если атмосферное давление 760 мм рт. ст. ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Переводим данное Атмостферное давление в Паскали (1 мм.рт.ст = 101325/760 Па): [latex]p=\frac{101325}{760}\cdot760=101325\ (lla)[/latex] 2) Находим Площадь стола: [latex]S=1.5m\cdot0.8m=1.2\ (m^2)[/latex] 3) Из формулы Давления находим Силу давления: [latex]F=p\cdot S=101325*1.2=121590\ (H)[/latex] --- Ответ: 121590 H.
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