1.протеиновая кислота+NaOH 2.диссоциация муравьинной кислоты 3.масляная кислота+К2СО3 4.валерьяновая кислота+СL2 5.уксксная кислота+Са 6.пропионовая кислота+этиловый спирт 7.валерьяновый альдегид+Н2 8.уксусный альдегид+Сu(OH)2 ...
Химия
1.протеиновая кислота+NaOH 2.диссоциация муравьинной кислоты 3.масляная кислота+К2СО3 4.валерьяновая кислота+СL2 5.уксксная кислота+Са 6.пропионовая кислота+этиловый спирт 7.валерьяновый альдегид+Н2 8.уксусный альдегид+Сu(OH)2 9.пропионовый альдегид+Ag2O 10.масляный альдегид+HCN
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. CH3CH2COOH + NaOH = CH3CH2COONa + H20 2. HCOOH + H20 ⇔ HCOO^+ + H3O^- 3. 2CH3(CH2)2COOH + K2CO3 = 2CH3(CH2)2COOK + H20 + CO2 4. CH3(CH2)2COOH + CI2 = CH2CI(CH2)2COOH + HCI 5. 2CH3COOH + Ca = (CH3COO)2Ca + H2 6. CH3CH2COOH + C2H5OH = CH3CH2-COO-C2H5 + H2O 7. CH3(CH2)3COH + H2 = C5H11OH 8. CH3COH + 2Cu(OH)2 = CH3COOH + Cu2O + 2H2O 9. C2H5COH + Ag2O = C2H5COOH + 2Ag 10. CH3(CH2)2COH + HCN = CH3(CH2)2CH(OH)CN
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