напишите пожалуйста уравнение следующих реакций: гидроксид калия+азотная кислота оксид меди(II) + серная кислота карбонат натрия+оксид кремния(IV) соляная кислота+карбонат магния Спасибо заранее
Химия
напишите пожалуйста уравнение следующих реакций: гидроксид калия+азотная кислота оксид меди(II) + серная кислота карбонат натрия+оксид кремния(IV) соляная кислота+карбонат магния Спасибо заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KOH + HNO3 = KNO3 + H2O CuO + H2SO4= CuSO4 + H2O Na2CO3 + SiO2= Na2SiO3 +CO2 2HCI + 2MgCO3= MgCI2 +CO2+ H2O.можно было сократить!!!
Гость:
1)KOH+HNO3=H2O+KNO3 2)CuO+H2SO4=CuSO4+H2O 3)Na2CO3+SiO2=CO2+Na2SiO3 4)2HCl+MgCO3=MgCl2+H2O+CO2
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