Напишите не большое рассказ на тему:Как я выполняю устное задание.Что бы в рассказе присутствовали наречия:"с начало, внимательно, предварительно, правильно, устно. "И написать на какие вопросы отвечают эти наречия в тексте.

Гость: Гость:

Я хочу написать о том, как я выполняю устное домашнее задание по литературе. Сначала я внимательно читаю рассказ. Предворительно отмечаю для себя главное. Потом проверяю, правильно ли я все запомнил. И в конце устно рассказываю себе или родителям текст рассказа. наречие отвечает на вопрос (как).