Напишите не большое рассказ на тему:Как я выполняю устное задание.Что бы в рассказе присутствовали наречия:"с начало, внимательно, предварительно, правильно, устно. "И написать на какие вопросы отвечают эти наречия в тексте.
Русский язык
Напишите не большое рассказ на тему:Как я выполняю устное задание.Что бы в рассказе присутствовали наречия:"с начало, внимательно, предварительно, правильно, устно. "И написать на какие вопросы отвечают эти наречия в тексте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хочу написать о том, как я выполняю устное домашнее задание по литературе. Сначала я внимательно читаю рассказ. Предворительно отмечаю для себя главное. Потом проверяю, правильно ли я все запомнил. И в конце устно рассказываю себе или родителям текст рассказа. наречие отвечает на вопрос (как).
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