В наклонной треугольной призме ABCA1B1C1 основанием служит правильный треугольник со стороной, равной a.Боковое ребро равно b, угол A1AC = углу A1AB. Найти площадь грани СС1B1B

Геометрия
В наклонной треугольной призме ABCA1B1C1 основанием служит правильный треугольник со стороной, равной a.Боковое ребро равно b, угол A1AC = углу A1AB. Найти площадь грани СС1B1B
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как углы равны..то грань СС1B1B  является прямоугольником. а остальные две грани равными параллелограммами. площадь СС1B1B  грани = a*b
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