помогите пожалуйста кто читать " Шинель" ответьте на вопросы: 1) Почему обижали именно башмачника? 2) какой человек нуждается в защите? 3) Защищает ли Гоголь своего героя? 4) К чему нас призывает писатель? но только не это - По...
Литература
помогите пожалуйста кто читать " Шинель" ответьте на вопросы: 1) Почему обижали именно башмачника? 2) какой человек нуждается в защите? 3) Защищает ли Гоголь своего героя? 4) К чему нас призывает писатель? но только не это - Потому что Башмачкин отличался излишней робостью и стеснительностью- Башмачкин, потому что у него украли шинель- Нет, Гоголь оставляет его беззащитным, потому что ему никто не помог, когда его грабили преступники, и, когда Башмачкин захотел вернуть свою Шинель, ему тоже никто не помог- Призывает к сочувствию и состраданию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Башмачкин мягкий человек,довольно тихая персона,его жизнь безысходна,он как "серая машь" и живёт в своём маленьком воображаемом мире,где нет тревог и хлопот,он ранимый и обидеть его не составляло большого труда для окружающих ...На работе его постоянно игнорировали ,подшучивали,не проявляли никакого уважения.. 2) Каждый человек нуждается в защите, будь -то даже самый сильный в характере человек помощь ему тоже нужна. 3) Гоголь никого не поддерживает, он описывал реальность какова она ,царившаяся тогда беспредельщина, грабительство.. 4) Ну сочувствие и сострадание -это почти во всех произведениях присутсвует,но помимо этого, Гоголь призывает нас читателей, к тому,чтобы мы проявляли внимание по отношению к другим людям,какими бы они не были , заботу ,не быдь такими жестокими,поддерживать и помогать ближнему.
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