Гость: Гость:

1)Башмачкин мягкий человек,довольно тихая персона,его жизнь безысходна,он как "серая машь" и живёт в своём маленьком воображаемом мире,где нет тревог и хлопот,он ранимый и обидеть его не составляло большого труда для окружающих ...На работе его постоянно игнорировали ,подшучивали,не проявляли никакого уважения.. 2) Каждый человек нуждается в защите, будь -то даже самый сильный в характере человек помощь ему тоже нужна. 3) Гоголь никого не поддерживает, он описывал реальность какова она ,царившаяся тогда беспредельщина, грабительство.. 4) Ну сочувствие и сострадание -это почти во всех произведениях присутсвует,но помимо этого, Гоголь призывает нас читателей, к тому,чтобы мы проявляли внимание по отношению к другим людям,какими бы они не были , заботу ,не быдь такими жестокими,поддерживать и помогать ближнему.