В треугольнике MNP угол Р=90 градусов, PK- высота, угол N= B, PN=b. Найдите MN, MP, KN.
Геометрия
В треугольнике MNP угол Р=90 градусов, PK- высота, угол N= B, PN=b. Найдите MN, MP, KN.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Рассмотрим треугольник PNK прямоугольный, угол K=90градусов PN=b - гипотенуза. Можем найти KN. cosB=KN/PN KN=PN*cosB KN=b*cosB 2) Рассмотрим треугольник MNP - прямоуголный. угол P=90 радусов. MN - гипотенуза, PN=b, угол N=B cosB=PN/MN MN=b/cosB tgB=MP/PN MP=b*tgB Ответ:MN=b/cosB, MP=b*tgB, KN=b*cosB
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