1)3х(в квадрате)-12х.Разложите на множители.2)ab-2a+b(в квадрате)-2b 3)4x(в квадрате)-9 4) x(в кубе)-8x(в квадрате)+16x.
Алгебра
1)3х(в квадрате)-12х.Разложите на множители.2)ab-2a+b(в квадрате)-2b 3)4x(в квадрате)-9 4) x(в кубе)-8x(в квадрате)+16x.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) [latex]3x^2-12x=3x(x-4)[/latex] 2) [latex]ab-2a+b^2-2b=a(b-2)+b(b-2)=(a+b)(b-2)[/latex] 3) [latex]4x^2-9=(2x-3)(2x+3)[/latex] 4) [latex]x^3-8x^2+16x=x(x^2-8x+16)=x(x-4)^2[/latex]
Гость:
3х^{2}-12х=3х(х-4) ав-2а+в^{2}-2в=а(в-2)+в(в-2)=(а+в)(в-2) 4х^{2}-9=(2х-3)(2х+3) х^{3}-8х^{2}+16х=х(х^{2}-8х+16)=х(х-4)^{2}
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