Два резистора включены в цепь параллельно. Через один из резисторов течет ток 0,5 А, через другой -3,5 А. Найти отношение сопротивлений резисторов.
Физика
Два резистора включены в цепь параллельно. Через один из резисторов течет ток 0,5 А, через другой -3,5 А. Найти отношение сопротивлений резисторов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Соединение параллельное, следовательно: [latex]U_1=U_2=U[/latex] 2. Находим отношение: [latex]\frac{R2}{R1}=\frac{\frac{U}{I_2}}{\frac{U}{I_1}}=\frac{U}{I_2}}\cdot{\frac{I_1}{U}=\frac{I_1}{I_2}=\frac{0.5}{3.5}= \frac{1}{7} [/latex] --- Ответ. 1/7.
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