Два резистора включены в цепь параллельно. Через один из резисторов течет ток 0,5 А, через другой -3,5 А. Найти отношение сопротивлений резисторов.

Физика

Два резистора включены в цепь параллельно. Через один из резисторов течет ток 0,5 А, через другой -3,5 А. Найти отношение сопротивлений резисторов.

Автор: Гость