у дрозофилы гены M,N и их рецессивные аллели локализованы в одной паре аутосом. Сколько и какие типы гамет образуют: а) самка с генотипом Mn||mN; б) самец с генотипом MN||mn?

Биология

у дрозофилы гены M,N и их рецессивные аллели локализованы в одной паре аутосом. Сколько и какие типы гамет образуют: а) самка с генотипом Mn||mN; б) самец с генотипом MN||mn?

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