у дрозофилы гены M,N и их рецессивные аллели локализованы в одной паре аутосом. Сколько и какие типы гамет образуют: а) самка с генотипом Mn||mN; б) самец с генотипом MN||mn?
Биология
у дрозофилы гены M,N и их рецессивные аллели локализованы в одной паре аутосом. Сколько и какие типы гамет образуют: а) самка с генотипом Mn||mN; б) самец с генотипом MN||mn?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) гаметы: Mm, MN, mn, Nn б) гаметы: Mm, Mn, mN, Nn
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