Площадь поперечного сечения сухогруза на уровне воды равна 3000 м2 .Глубина осадки парохода по окончании погрузки увеличилась на 2 м .Определите массу груза ,принятого пароходом
Физика
Площадь поперечного сечения сухогруза на уровне воды равна 3000 м2 .Глубина осадки парохода по окончании погрузки увеличилась на 2 м .Определите массу груза ,принятого пароходом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m₁=P₁/g-груза Р₁=Р₂-вытесненной воды Р₂=m₂g=ρgV=ρgSΔh=1000·10·3000·2=6·10⁷(H) m₁=6·10⁷/10=6·10⁶кг=6000(т)
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