Площадь поперечного сечения сухогруза на уровне воды равна 3000 м2 .Глубина осадки парохода по окончании погрузки увеличилась на 2 м .Определите массу груза ,принятого пароходом

Физика

Площадь поперечного сечения сухогруза на уровне воды равна 3000 м2 .Глубина осадки парохода по окончании погрузки увеличилась на 2 м .Определите массу груза ,принятого пароходом

Автор: Гость