в атоме водорода электрон вращается вокруг протона по круговой орбите радиусом 5.3*10^-11 м . найдите период обращения электрона его уголовую и линейную скорость

Физика
в атоме водорода электрон вращается вокруг протона по круговой орбите радиусом 5.3*10^-11 м . найдите период обращения электрона его уголовую и линейную скорость
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила взаимодествия протона и электрона равна F=kq₁q₂/r², заряды равны по модулю и равны заряду электрона q=1,6·10⁻¹⁹КЛ а(ц)=F/m=V²/r  ⇒V=√(F·r)/m= √kq²/rm=q √k/rm -это линейная скорость, а масса это масса электрона 9,1·10⁻³¹кг, к=9·10⁹Нм²/Кл² Т=2πr/V ω=V/r - угловая скорость
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