в атоме водорода электрон вращается вокруг протона по круговой орбите радиусом 5.3*10^-11 м . найдите период обращения электрона его уголовую и линейную скорость

Физика

в атоме водорода электрон вращается вокруг протона по круговой орбите радиусом 5.3*10^-11 м . найдите период обращения электрона его уголовую и линейную скорость

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