В коробке лежат 64 цветных карандаша.Сообщение о том,что достали белый карандаш,несет 4бита.Сколько белых карандашей было в коробке?
Экономика
В коробке лежат 64 цветных карандаша.Сообщение о том,что достали белый карандаш,несет 4бита.Сколько белых карандашей было в коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть р - это вероятность события при котором достается белый карандаш тогда 2^i=1/p но i=4 2^4=1/p p=1/16 - вероятность доставания белого карандаша 1/16=x/16 (x - это количество белых) Количество=64/16=4 карандаша белого цвета
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