В коробке лежат 64 цветных карандаша.Сообщение о том,что достали белый карандаш,несет 4бита.Сколько белых карандашей было в коробке?

Экономика
В коробке лежат 64 цветных карандаша.Сообщение о том,что достали белый карандаш,несет 4бита.Сколько белых карандашей было в коробке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть р - это вероятность события при котором достается белый карандаш   тогда 2^i=1/p  но i=4   2^4=1/p p=1/16 - вероятность доставания белого карандаша 1/16=x/16 (x - это количество белых)   Количество=64/16=4 карандаша белого цвета  
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