Какие пути и методы наиболее эффективны для сбора налогов?

Гость: Гость:

1. Государство должно способствовать развитию малого бизнеса, для этого оно должно применять к ним льготные условия налогообложения. 2. Налоговая амнистия. 3. Ослабление налогов, т.к. повышает интерес людей к труду. 4. Льготы и дотация.