Какие пути и методы наиболее эффективны для сбора налогов?
География
Какие пути и методы наиболее эффективны для сбора налогов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Государство должно способствовать развитию малого бизнеса, для этого оно должно применять к ним льготные условия налогообложения. 2. Налоговая амнистия. 3. Ослабление налогов, т.к. повышает интерес людей к труду. 4. Льготы и дотация.
Гость:
Например, налоговая амнистия. Популяризация образа честного налогоплательщика, социальная реклама ( не запугивать как раньше "заплатил и спи спокойно"). повышение фискальной дисциплины.
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