точки a и и делят окружность на две дуги, длины которых относят как 9:11. Найдите величину центрального угла, опирающегося на меньшую из дуг.

Геометрия

точки a и и делят окружность на две дуги, длины которых относят как 9:11. Найдите величину центрального угла, опирающегося на меньшую из дуг.

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