точки a и и делят окружность на две дуги, длины которых относят как 9:11. Найдите величину центрального угла, опирающегося на меньшую из дуг.
Геометрия
точки a и и делят окружность на две дуги, длины которых относят как 9:11. Найдите величину центрального угла, опирающегося на меньшую из дуг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть дліна дугі меньшей 9х большей 11х (х в градусах) тогда угол будет равен 9х составім уравненіе 9х+11х=360 => x = 18 => 9x=162
Гость:
Длины дуг относятся как 9:11, что в сумме дает 9+11 = 20 частей. Значит меньшая дуга составляет 9/20 от окружности, т.е . 9/20 * 360⁰ = 162⁰ Ответ: 162⁰
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