высота правильной четырехугольной призмы равна 1 дм,а площадь боковой поверхности равна 16 квадратных дм. Найдите площадь сечения призмы, проходящего через диагональ нижнего основания, и противолежащую вершину верхнего основания.
Геометрия
высота правильной четырехугольной призмы равна 1 дм,а площадь боковой поверхности равна 16 квадратных дм. Найдите площадь сечения призмы, проходящего через диагональ нижнего основания, и противолежащую вершину верхнего основания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отметим сторону основания за "х". так как в услоии дана правильная четырехугольная призма, то все ее боковые грани равны..найдем площадь одной из них: 16 / 4 = 4 дм² S 1 грани = 4 = х*1 , х = 4 - сторона основания найдем диагональ грани по теореме пифагора , зная высоту и сторону основания.. d1 = √ (16+ 1) = √17 найдем диагональ основания: d2 = a√2 = 4√2 наше сечение и есть равнобедренный треугольник с основанием d2 и боковыми сторонами d1 тогда опустим высоту на основание d2, по теореме пифагора вычислим высоту: h = √( 17 - 8) = √9 = 3 Ответ: S треугольника(сечения) = b*h/2 = 3*4√2/2 = 6√2
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