начертите два угла -в 60 и в 100 - с обшей вершиной так ,чтобы они имели обшую сторону и лежали по разные стороны от неё .Найдите градусную меру угля,образованного двумя другими сторонами этих углов .

Алгебра
начертите два угла -в 60 и в 100 - с обшей вершиной так ,чтобы они имели обшую сторону и лежали по разные стороны от неё .Найдите градусную меру угля,образованного двумя другими сторонами этих углов .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Градусная мера  угла, образованного двумя другими сторонами равна    60 ⁰ + 100 ⁰  =  160 ⁰
Гость:
с развернутым 180градусов,а решение 60 ⁰ + 100 ⁰  =  160 ⁰-градусная мера угла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Субъекты, ресурсы, центры специализации, отрасли с/х, проблемы и перспективы Западно-Сибирского и Южно-Сибирского ТПК
Ответить
Алгебра
Два плиточника облицевали стену за 4 часа. Первому плиточнику для облицовки 1/3 стены понадобилось бы на 1 час больше, чем второму - для облицовки ...
Ответить
Алгебра
 народ решите но подробно (sinx-1)(2cos+1)/корен tgx=0  
Ответить
Геометрия
В треугольнике CDE стороны CE и DE равны, биссектрисы CM и DH пересекаются в точке A. Докажите, что треугольник DAM = CAH
Ответить
Геометрия
высота правильной четырехугольной призмы равна 1 дм,а площадь боковой поверхности равна 16 квадратных дм. Найдите площадь сечения призмы, проходяще...
Ответить