начертите два угла -в 60 и в 100 - с обшей вершиной так ,чтобы они имели обшую сторону и лежали по разные стороны от неё .Найдите градусную меру угля,образованного двумя другими сторонами этих углов .

Алгебра

начертите два угла -в 60 и в 100 - с обшей вершиной так ,чтобы они имели обшую сторону и лежали по разные стороны от неё .Найдите градусную меру угля,образованного двумя другими сторонами этих углов .

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