начертите два угла -в 60 и в 100 - с обшей вершиной так ,чтобы они имели обшую сторону и лежали по разные стороны от неё .Найдите градусную меру угля,образованного двумя другими сторонами этих углов .
Алгебра
начертите два угла -в 60 и в 100 - с обшей вершиной так ,чтобы они имели обшую сторону и лежали по разные стороны от неё .Найдите градусную меру угля,образованного двумя другими сторонами этих углов .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Градусная мера угла, образованного двумя другими сторонами равна 60 ⁰ + 100 ⁰ = 160 ⁰
Гость:
с развернутым 180градусов,а решение 60 ⁰ + 100 ⁰ = 160 ⁰-градусная мера угла
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