 народ решите но подробно (sinx-1)(2cos+1)/корен tgx=0  

Гость: Гость:

Данное уравнение будет равно нулю, если один из множителей равен нулю, но не забудем, что мы имеем тангес под коренем, а это, даст определенное ОДЗ. Всего будет три случая. (первый множитель равен нулю, второй и третий) p-число пи. 1. [latex]\sqrt{tgx} = 0[/latex] tgx=0; x= pn, neZ; 2. [latex]\left \{ {{sinx-1=0} \atop {tgx>0}} \right.[/latex] ; 2.1 sinx=1; x=p/2+2pl, leZ; 2.2 tgx>0, xe(pl;p/2+pl) leZ (Во втором случае мы не имеем решений, тк они не входят в ОДЗ.) 3. [latex]\left \{ {{2cosx+1=0} \atop {tgx>0}} \right.[/latex] 3.1 2cosx+1=0; cox=-1/2; x=+-2p/3+2pk, keZ 3.2 tgx>0, xe(pk;p/2+pk) Здесь только одно из решений удоволетворяет ОДЗ, это -2p/3+2pk, keZ ( 3-я четверть, тангенс >0) Ответ: pn, neZ; -2p/3+2pk, keZ