 народ решите но подробно (sinx-1)(2cos+1)/корен tgx=0  

Алгебра
 народ решите но подробно (sinx-1)(2cos+1)/корен tgx=0  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данное уравнение будет равно нулю, если один из множителей равен нулю, но не забудем, что мы имеем тангес под коренем, а это, даст определенное  ОДЗ.  Всего будет три случая. (первый множитель равен нулю, второй и третий) p-число пи.  1. [latex]\sqrt{tgx} = 0[/latex]  tgx=0; x= pn, neZ;  2. [latex]\left \{ {{sinx-1=0} \atop {tgx>0}} \right.[/latex] ;   2.1 sinx=1; x=p/2+2pl, leZ;   2.2 tgx>0, xe(pl;p/2+pl) leZ (Во втором случае мы не имеем решений, тк они не входят в ОДЗ.)  3. [latex]\left \{ {{2cosx+1=0} \atop {tgx>0}} \right.[/latex]    3.1 2cosx+1=0; cox=-1/2; x=+-2p/3+2pk, keZ   3.2 tgx>0,  xe(pk;p/2+pk)   Здесь только одно из решений удоволетворяет ОДЗ, это -2p/3+2pk, keZ ( 3-я четверть, тангенс >0)  Ответ:  pn, neZ; -2p/3+2pk, keZ 
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