в цилиндре отрезок АВ является диаметром нижнего основания и равен 10. Точка С лежит на окружности верхнего основания и одновременно принадлежит осевому сечению цилиндра, перпендикулярному отрезку АВ. Найдите косинус угла между...

Геометрия

в цилиндре отрезок АВ является диаметром нижнего основания и равен 10. Точка С лежит на окружности верхнего основания и одновременно принадлежит осевому сечению цилиндра, перпендикулярному отрезку АВ. Найдите косинус угла между плоскостью АВС и плоскостью основания цилиндра, если ВС=13

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